Lorenzo Spolverato, manda in crisi i fan. Pensa ancora a Shaila?

Sono passati diversi giorni dalla fine della relazione tra Shaila e Lorenzo. Dopo essere stato lasciato in diretta nazionale, Spolverato ha optato per il silenzio. A circa due settimane dall’accaduto, il modello ha deciso di esprimere i suoi sentimenti a voce alta.

L’ha fatto in un’intervista, rilasciata al settimanale “Chi”. L’ex concorrente del “Grande Fratello” spera tanto di riuscire ad avere un confronto con la velina di “Striscia La Notizia”.

Il realtà, per un attimo, ai fan della coppia è sembrato che ciò stesse diventando realtà. La ragazza, di origini napoletane, recentemente ha preso un treno, direzione Milano. La notizia ha lasciato pensare ad un possibile incontro con Lorenzo. Non è stato così. Shaila quella sera aveva altri impegni: una cena tra amici.

Le emozioni di Spolverato non sembrano essere cambiate. Anzi, nelle sue recenti storie, il modello ha pubblicato i suoi pensieri, più intimi. “Il silenzio non è tacere né mettere a tacere, è un invito, è stare in compagnia di qualcosa di tenero e avvolgente, dove tutto è già stato detto. Il silenzio sorride. Caro silenzio, aiutami a non parlare di te, aiutami ad abitarti. Addestrami. Disarmami. Tu mi insegni a parlare. Eccomi, mi lascio rapire. Non lascio niente a casa, niente di intentato. Ci sono. In te. Arte del congedo per ritrovare. Arte dell’a-capo che insegna a lasciarsi scrivere. Il silenzio semina. Le parole raccolgono. Il silenzio è cosa viva.”

Le parole, agli occhi dei followers, sembrano un chiaro riferimento a Shaila. Secondo Deianira Marzano, l’allusione all’ex ballerina di “Amici” è evidente. “Lui sta parlando proprio del silenzio di lei, del fatto che Shaila non si fa sentire. Ma non lo vive come indifferenza o distanza: in quel silenzio lui ci sente tanto, ci legge emozioni, parole non dette, forse anche sentimenti”.