Loris Karius, aria di crisi tra lui e Diletta Leotta? Le parole del portiere

Al contrario di come accaduto in precedenza, questa volta a raccontarsi a 360 gradi è stato Loris Karius. Il portiere tedesco, infatti, si è recentemente raccontato in un’intervista, parlando anche di Diletta Leotta e della loro piccola Arya.

LA STORIA CON LA LEOTTA – Negli ultimi tempi si è spesso vociferato di una presunta crisi matrimoniale tra Loris e il noto volto di Danz. Addirittura, si era avanzata la teoria di una pausa di riflessione voluta dallo sportivo, dopo aver scoperto uno scambio di messaggi tra la moglie e un uomo misterioso.

A questo insistente rumor, però, Loris ha deciso di non parlarne nemmeno nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Sette (Corriere della Sera). Indirettamente, però, il portiere ha smentito le voci sulla crisi, parlando delle vacanze di natale trascorse con la famiglia nel loro nuovo appartamento a Milano.

Parlando del suo rapporto con la piccola Arya, nata il 16 agosto del 2023, Karius ha rivelato in che lingua le parla: “Mi rivolgo ad Aria in tedesco, Diletta in italiano, ma la lingua di casa è l’inglese”.

Nel parlare della figlia, lo sportivo non ha nascosto la possibilità do avere un secondo figlio con la Leotta: “A piccoli passi, perché no?”. Con queste risposte, quindi, sembrerebbe che il matrimonio tra il portiere e Diletta proceda a gonfie vele.