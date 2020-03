“Loro due non venderli”, la richiesta di Rino Gattuso ad Aurelio De Laurentiis

In casa Napoli si comincia a discutere del futuro. In attesa dell’emergenza Coronavirus che ha bloccato tutti i campionati di calcio, la dirigenza partenopea sta lavorando alle possibile strategie da intraprendere per la prossima stagione, stilando la lista dei calciatori in uscita e di quelli che rimarranno in azzurro.

Molti i nomi sulla lista delle cessioni. Tra questi anche qualche top player come Kalidou Koulibaly. Quest’ultimo, infatti, potrebbe essere ceduto già quest’estate per fare cassa. Le sue ultime prestazioni, infatti, non sono state all’altezza e il presidente Aurelio De Laurentiis aveva già annunciato la scorsa estate che prima poi sarebbe stato ‘costretto’ alla vendita del suo centrale.

Gennaro Gattuso ha dato il suo ok. Il mister ha fatto due nomi e vuole la loro conferma: Dries Mertens e Piotr Zielinski.

L’allenatore, infatti, considera i due giocatori fondamentali per la sua idea di gioco e per questo avrebbe chiesto la loro conferma al presidente Aurelio De Laurentiis, il quale si è subito mobilitato affinché entrambi i calciatori rimanessero in azzurro anche per la prossima stagione.

Il primo con cui il presidente Aurelio De Laurentiis ha discusso il rinnovo è stato Dries Mertens. Con il belga è stato raggiunto un accordo già da diverse settimane. Tuttavia, l’emergenza Coronavirus sta facendo rallentare un po’ tutto. Con Piotr Zielinski, invece, si parla di un contratto già firmato. Tuttavia, date le chiusure dovute al Covid-19, l’annuncio sta slittando ed Aurelio De Laurentiis non potrà annunciare il rinnovo del suo centrocampista immediatamente.