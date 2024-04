Lorusso, il talento del Napoli che verrà

Il Napoli sembra avere tra le proprie fila un altro possibile talento che verrà aggregato alla prima squadra nei prossimi anni. Il giocatore in questione è Francesco Lorusso, calciatore barese che sta trainando la Primavera partenopea al raggiungimento dei playoff di categoria

Il Napoli sembra stia divenendo, sempre più, una società pronta ad investire sui talenti del futuro. Uno di questi è Francesco Lorusso, giovane calciatore barese che nei prossimi anni potrebbe debuttare nella prima squadra primavera. Un giocatore che quest’anno sta riuscendo a mettersi in mostra, in una squadra da cui si aspettava di più.

Giovane talento emergente?

A parlare di lui la pagina delle giovanili del Napoli: “In un settore giovanile quasi completamente campano ci sono delle piacevoli eccezioni, in primavera c’è l’attaccante Francesco Lorusso, un figlio del sud, un figlio di Bari. Arrivato al Napoli due anni fa proprio dal vivaio dei galletti il centravanti mancino ha dimostrato il suo valore a suon di gol. Quei gol che 2 anni fa hanno spinto il Napoli a portarlo in azzurro battendo la concorrenza di altri club di A che avevano adocchiato. Nella scorsa stagione ottimo impatto in U18 con 7 gol. Una marcatura anche in primavera 1 in quel di Empoli quando regalo qualche minuto di speranza al Napoli”.

Poi si legge: “In questa stagione il suo rapporto minuti giocati/ gol segnati è veramente alto, un gol ogni gara e mezza giocata praticamente. Sfruttato dal mister ad inizio anno sul versante destro dove si adattava in un ruolo non suo, sta dimostrando con il nuovo modulo invece quanto può far male portato più vicino alla porta. Attaccante che ha doti tecniche importanti ed un mancino educatissimo. Ha ampi margini di miglioramento e penso che lavorando sodo possa davvero avere un futuro felice”

“Nella scorsa giornata è stato il match winner contro il Perugia. È stato più di una volta decisivo a gara in corso, chiaro segnale di quanta qualità c’è nella rosa della primavera. In questa seconda parte di stagione sta venendo fuori in maniera brillante e potrebbe essere assolutamente un arma importante per la rincorsa alla promozione! Un figlio del sud che due anni fa ha scelto Napoli…. ed il Napoli e oggi segna e sogna con la maglia azzurra addosso!”