Lothar Matthaus critica la difesa del Bayern Monaco (e Kim) dopo la vittoria contro il Wolfsburg

Lothar Matthäus, ex icona del calcio tedesco e noto per le sue esperienze con Inter e Bayern Monaco, ha espresso le sue opinioni sulla prestazione del Bayern Monaco nella vittoria per 2-3 contro il Wolfsburg, durante un’intervista a Sky Sport Deutschland.

Pur riconoscendo l’importanza dei tre punti guadagnati, Matthaus ha sottolineato come l’inizio della stagione sia stato difficile non solo per il Bayern, ma anche per altre squadre di vertice come Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Red Bull Lipsia, attribuendo tali difficoltà all’impatto di una stagione estenuante, segnata anche dagli impegni europei.

Matthaus contro Kim

Matthaus ha poi messo in luce la vulnerabilità della difesa del Bayern, considerata ancora il punto debole della squadra. Ha evidenziato come gli errori di Kim Min-jae e Dayot Upamecano siano motivo di discussione all’interno dello spogliatoio.

Secondo l’ex campione, Kim non sta riuscendo a replicare al Bayern le prestazioni che offriva a Napoli, dove la squadra adottava un approccio difensivo molto diverso.

“Non voglio offendere Kim, ma semplicemente non ha un gioco chiaro e veloce che, unito ad una certa sicurezza, è necessario. Non mi è piaciuto fin dall’inizio. Salta la palla… Non è quello che mi aspetto ai massimi livelli: non è da Bayern Monaco. Inoltre non ha la forza nei tackle che aveva a Napoli in questo momento”, ha sottolineato l’ex calciatore.