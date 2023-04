Lotta a 5 per Mateo Retegui, c’è anche la Roma

Fino a cinque squadre europee stanno valutando la possibilità di ingaggiare Mateo Retegui. L’attaccante, che ha esordito con il Tigre e ha già debuttato con la Nazionale maggiore italiana, sembra destinato a cambiare aria la prossima estate

Con 31 gol e tre assist in 55 partite ufficiali con il Tigre, l’italo-argentino Mateo Retegui si è già affermato come uno degli attaccanti più decisivi della Primera División argentina. E come previsto, le sue notevoli prestazioni non sono passate inosservate ai grandi club del Vecchio Continente.

Nei giorni scorsi, l’attaccante era stato accostato all’Atletico Madrid, anche se al momento è la Serie A ad avere le maggiori possibilità di godere del suo gioco nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da CalcioMercato.it, Inter, Milan, Napoli e Roma hanno già iniziato a considerare il suo ingaggio. Resta da capire chi farà la prima mossa, con il giocatore che presto potrebbe ritrovarsi in Serie A.

Un pretendente in Germania

Lontano dal calcio, anche l’Eintracht Francoforte ha iniziato a muoversi. I tedeschi si preparano a vendere il quotato Randal Kolo Muani e ritengono che, grazie alla sua giovane età e al suo talento, il giocatore di San Fernando possa diventare un perfetto erede dell’attaccante francese.

Anche se le voci non offrono ulteriori dettagli, sembra chiaro che il giocatore lascerà il suo attuale club solo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Non si tratta di una cifra eccessiva, se si tiene conto della proiezione del giocatore, ma sembra adeguata visto che il suo contratto scade nel dicembre 2024.