Lotta a tre per Pau Torres: c’è anche la Juventus

Il centravanti del Submarino Amarillo è nel mirino di tre club europei. In particolare, Juventus, Tottenham Hotspur e Aston Villa sono in lizza per un ingaggio da 45 milioni di euro

Internazionale con la nazionale spagnola, Pau Torres (26) è uno dei pilastri della squadra di Quique Setién al Villarreal. Nonostante alcuni alti e bassi, è chiaro che si è affermato nel cuore della linea di fondo del suo club del cuore. Una prestazione che non è passata inosservata nel Vecchio Continente.

Secondo le informazioni raccolte dai colleghi di Cadena SER, il difensore ha due estimatori in Premier League. Tottenham Hotspur e Aston Villa sarebbero pronte a muoversi per Pau, che rimane legato alla squadra di Groguet fino alla metà del 2024. Andrà in Inghilterra?

Tentati da Juventus, Tottenham e Aston Villa

Naturalmente, i campioni dell’Europa League 2020-2021 non daranno il via libera al trasferimento del loro giocatore dell’accademia a qualsiasi prezzo. Ecco perché, secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato è di 45 milioni di euro. A ciò va aggiunto che ha una seria pretendente in Serie A: la Juventus.

Indubbiamente, la concorrenza per il club castellonese sarà enorme in relazione all’operazione per blindare il proprio giocatore. Gli Spurs stanno monitorando Pau Torres da tempo, insieme alle pressioni che sia da Birmingham che i bianconeri possono esercitare. Il giocatore non sembra essere intenzionato, inoltre, a rimanere nella società amarilla e potrebbe chiedere la cessione. Sembra sia arrivato il momento per lui del salto in una big e l’obiettivo è chiaro: affermarsi anche a livello internazionale.