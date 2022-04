Lotta Scudetto, Fedele sicuro: “Vedo il Napoli primo, poi Milan ed Inter”

In questa stagione il Napoli punta alla vittoria finale e la partita contro la Fiorentina sarà fondamentale per continuare a sognare il tricolore, un trofeo che in Campania manca dall’epoca di Diego Armando Maradona.

I tifosi azzurri ci credono, così come la squadra, la quale sta facendo il possibile per portare a casa tutti i punti disponibili in ogni partita.

Ha parlato di tricolore anche l’opinionista TV Enrico Fedele, il quale ha dichiarato in merito alla lotta Scudetto: “Vedo il Napoli primo, poi Milan ed Inter“.

L’opinionista TV è quindi sicuro che lo Scudetto, quest’anno, sarà della squadra allenata da parte dell’allenatore Luciano Spalletti.

Fedele ha infine dichiarato in merito alla quotazione della società azzurra: “Vale quattrocento milioni di euro o, al massimo, cinquecento. Quotazione bassa? Il club non ha strutture di sua proprietà e ciò naturalmente incide sul prezzo“.