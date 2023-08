Lotta tra Bayern e Borussia Dortmund per Bella-Kotchap: piaceva anche al Napoli

Per sostituire Benjamin Pavard il Bayern Monaco starebbe pensando ad Armel Bella-Kotchap. Il giocatore del Southampton piace anche al Borussia Dortmund ed era nel mirino del Napoli

L’addio di Benjamin Pavard sembra ormai certo, con l’Inter che ha raggiunto un accordo economico con il Bayern Monaco. Il calciatore francese ha spinto prepotentemente con i bavaresi per poter andare via, nonostante le resistenze di Tuchel. “Perché in tribuna? Non è con noi perché ha qualche problemino e perciò non è con la squadra. Capiamo che Benji voglia andare all’Inter, ma per completare un trasferimento non si può prendere in considerazione soltanto una strada. Noi dobbiamo prima trovare un sostituto, altrimenti la cessione non accadrà”.

Il sostituto

Per sostituirlo il Bayern Monaco ha pensato a Armel Bella-Kotchap, difensore del Southampton su cui si è mosso preventivamente anche il Borussia Dortmund. Il giocatore avrebbe espresso preferenza proprio per i gialloneri, nonostante il Bayern Monaco stia spingendo prepotentemente. Sul calciatore, in passato, si è mosso anche il Napoli che però ha preferito non affondare il colpo. Anche se per il Bayern Monaco la priorità sarebbe quella di prendere Trevoh Chalobah.

Thomas Tuchel ha sondato il terreno per il suo ex difensore, che è desideroso di trasferirsi, ma il Chelsea è interessato solo a una vendita definitiva del giocatore cresciuto proprio allo Stamford Bridge. Il Chelsea ha fissato un prezzo di 50 milioni di sterline per Chalobah, che finora ha scoraggiato le pretendenti e che potrebbe fermare perfino il Bayern Monaco. Tutto è ancora da scrivere, ma i tedeschi sembrano intenzionati a provarci fino alla fine.