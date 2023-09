Lotta tra Juventus e Napoli per Baldanzi

Sia la Juventus che il Napoli sono interessate a ingaggiare l’attaccante dell’Empoli Tommaso Baldanzi. Entrambe le squadre potrebbero essere sul mercato per un trasferimento nella finestra invernale

I grandi club europei guardano già alla prossima finestra di trasferimento. Anche se la finestra di trasferimento estiva si è chiusa da poco più di tre giorni, molti club si stanno già muovendo con il chiaro obiettivo di rafforzare le loro squadre durante il mese di gennaio.

Juventus e Napoli sono tra le squadre che stanno cercando di muoversi. Secondo quanto riportato da CalcioMercato.com, infatti, i dirigenti dei due club avrebbero già mosso i primi passi per acquisire i servizi di Tommaso Baldanzi (20 anni), giocatore dell’Empoli.

Situazione attuale

Capace di giocare come playmaker, ala o centravanti, il versatile attaccante ha esordito in prima squadra con l’Empoli nella stagione 2020-2021, anche se solo nella scorsa stagione è riuscito a imporsi nella squadra allenata da Paolo Zanetti. In questa stagione, il nativo di Poggibonsi è riuscito a mantenere il suo status e ha iniziato le prime tre partite della stagione.

Dato che il suo contratto attuale è valido fino al giugno 2027, è chiaro che sia la Juventus che i partenopei dovranno negoziare duramente per ingaggiarlo. In passato, tra l’altro, anche società come il Milan e l’Inter sono state interessate al suo ingaggio. Intanto il giocatore ha gettato l’amo: “A Empoli sono passati diversi giocatori che hanno poi avuto la fortuna di andare in grandi squadre. Io sono molto contento di essere rimasto, ma spero ovviamente di essere il prossimo a fare quel tipo di percorso. Servirà lavorare bene. Sono sempre stato abbastanza sereno: non penso al futuro e personalmente non ho ricevuto chiamate. Sono molto felice di essere rimasto a Empoli, sapendo che sarebbe arrivata l’annata della ‘consacrazione’. Questo è l’anno più difficile e ci tengo a fare bene e raggiungere l’obiettivo di squadra”.