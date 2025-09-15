Lotterie: i numeri dei Gratta e Vinci online

Quasi vent’anni di vita (hanno debuttato nel 2006) e un catalogo che oggi conta oltre cento proposte diverse per fascia di prezzo, da 0,10€ a 25€, tipologia, tema e peculiarità della meccanica di gioco. I Gratta e Vinci online sono uno dei giochi preferiti dal pubblico, grazie alla loro intuitività, all’ampia offerta, ai premi in palio e alla possibilità di scoprire subito se si ha vinto. Chi, però, gioca maggiormente alla lotteria istantanea telematica e dove si vince di più? A rispondere a queste e ad altre domande è l’Osservatorio Lotterie di Goldbet, che ha analizzato vincite e giocate online nel primo trimestre dell’anno sul sito dell’operatore.

La fascia d’età più fortunata è quella tra i 46 e i 60 anni: il 37,8% delle vincite conseguite nel primo trimestre dell’anno arriva, infatti, da esponenti delle generazioni X e Y. Questo a fronte di una suddivisione anagrafica delle giocate che vede, sì, questa fascia d’età in vetta, ma che, in realtà, è piuttosto omogenea sotto i 60 anni.

Rapportando la percentuale di pubblico giocante a quella degli utenti vincenti, emerge, tuttavia, come la Dea bendata baci in particolare gli over 60: da questa fascia d’età arriva, infatti, un 10% scarso di giocate ai Gratta e Vinci nel periodo monitorato, ma quasi il 26% delle vincite totali. Sopra i 60 anni, dunque, si comprano meno biglietti online, ma in proporzione si vince di più.

Di contro, i giocatori più giovani sono quelli che meno frequentemente (7% del totale tra i 18-26 anni) vincono uno dei premi messi in palio dai biglietti digitali dei Gratta e Vinci, almeno nell’arco temporale preso in esame. Meglio va alle giocatrici e ai giocatori delle fasce 36-45 e 27-35, rispettivamente con il 18,2% e l’11,2% delle vincite complessive.

Dove si vince di più ai Gratta e Vinci online?

Se, a livello anagrafico, è tra i 46 e i 60 anni che si vince con maggiore frequenza, il Sud Italia si rivela la porzione d’Italia dove la Dea bendata fa tappa con una certa assiduità: il 40% delle vincite ai Gratta e Vinci registrate da Goldbet online.

Seguono, nell’ordine, il Centro Italia (25,3%), il Nord Ovest (21,7%) e, più staccato, il Nord Est (12,9%). Anche sommando le due aree, il Settentrione non arriva, quindi, al dato del Sud, che è anche la porzione di Stivale dove si gioca maggiormente alla lotteria istantanea telematica.

A che età si vince di più ai Gratta e Vinci online?

Accanto a un’analisi della distribuzione anagrafico-geografica delle vincite, l’indagine dell’Osservatorio Goldbet offre un approfondimento relativo alla suddivisione delle giocate online per età e area geografica nel 2025.

Come anticipato, l’appeal dei Gratta e Vinci è piuttosto trasversale sotto i 60 anni: a spuntarla è la fascia d’età 46-60 anni, con il 24,9% dei biglietti acquistati sul sito dell’operatore nel periodo monitorato. A essere ingaggiate sono, però, anche le fasce d’età 18-26 anni (23,6% delle giocate totali), 27-35 (21,2%) e 36-45 (20,7%).

Di fatto, il pubblico meno attratto dai biglietti digitali della lotteria istantanea è quello over 60, da cui arriva appena il 9,6% del totale di Gratta e Vinci acquistati su Goldbet nel primo trimestre dell’anno. Un tepore, forse, cui contribuisce il divario digitale, ovvero la differenza nell’accesso, nelle competenze e nell’utilizzo delle tecnologie digitali determinata anche dal fattore età, come rilevato da numerosi studi.

Gratta e Vinci online: distribuzione delle giocate in Italia

A livello geografico, il Sud Italia è l’area in cui si gioca maggiormente ai Gratta e Vinci online: più della metà (51,5%) dei biglietti digitali della lotteria istantanea acquistati su Goldbet provengono dal Meridione, che si conferma zona fertile nel nostro Paese per quanto riguarda i giochi, le lotterie e le scommesse online, come rilevato da precedenti indagini dell’Osservatorio.

Dati simili per Centro (20,2%) e Nord Ovest (18%), mentre è più esigua la fetta relativa al Nord Est (10,3%). In questo caso, c’è corrispondenza tra la distribuzione geografica delle vincite e quella delle giocate: tuttavia, in termini relativi, il Sud appare leggermente meno “fortunato” (vince, cioè, meno di quanto gioca), mentre Centro e Nord Ovest risultano più premiati rispetto al loro peso di giocate.

