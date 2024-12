Lotterie: qual è il profilo del giocatore del 10eLotto?

Sono gli uomini, soprattutto al Sud, i più sensibili al fascino del 10eLotto: a dirlo è l’ultima indagine in ordine di tempo dell’Osservatorio Lottomatica, che traccia un bilancio delle preferenze degli utenti in questo 2024 prossimo alla chiusura per quanto riguarda il gioco derivato dal Lotto. In particolare, l’analisi porta alla luce numeri e dati interessanti relativi alla suddivisione delle puntate per genere e distribuzione geografica.

Divisione Uomini-Donne delle giocate 10eLotto

Come rilevato da precedenti lavori dell’Osservatorio Lottomatica, anche nel 10eLotto la maggioranza del pubblico giocante si conferma maschile. Nello specifico, il 74,5% delle schedine in formato digitale è stato compilato da utenti uomini, a fronte di un 25,5% di giocate al femminile.

In questo senso, la forbice di genere, pur significativa, pone il 10eLotto a metà strada tra il Lotto e il MillionDAY. Infatti, se nel decano dei giochi numerici, i dati emersi in una recente indagine dicono che il 67% delle schedine digitali del 2024 è stato compilato da utenti uomini, nel MillionDAY la percentuale di pubblico maschile giocante supera l’80%.

Tornando al 10eLotto, si nota come le differenze di genere siano più marcate al Centro Italia: nel cuore della penisola, la percentuale di pubblico maschile giocante nel 2024 è, infatti, il 17,8% del 21,9% di schedine totali compilate in questa area Nielsen, raggiungendo dunque l’81%. Dati simili per Nord Ovest e Nord Est, dove la forbice di genere si attesta al 73% (19,8% Uomini e 7,3% Donne al Nord Ovest, 11,2% Uomini e 4,1% Donne al Nord Est), mentre al Sud, la porzione di Stivale che maggiormente gioca al 10eLotto, è pari al 72%.

In che zona d’Italia si gioca di più al 10eLotto?

Il Sud si conferma la zona d’Italia in cui i giochi e le lotterie online, al pari delle scommesse, scaldano maggiormente la platea Lottomatica: da qui, infatti, arriva più di un terzo (35,7%) delle schedine 10eLotto compilate quest’anno. Seguono, nell’ordine, il Nord Ovest, con il 27,1% delle giocate complessive, il Centro Italia (21,9%) e il Nord Est (15,3%), ricalcando un ordine già emerso in precedenti rilevazioni dell’Osservatorio, per esempio a livello di slot machine.

Fonte dati: https://www.lottomatica.it/scommesse/eventi/osservatorio-scommesse/10elotto