Louis Pisano accusa Chiara Ferragni di razzismo: “Sì, sto parlando proprio di te!”

Ore di fuoco per Chiara Ferragni e Fedez, nuovamente sotto accusa da Louis Pisano, il quale li ritiene razzisti. La prima volta, lo scrittore e party blogger accusò Fedez e sua nonna di essere razzisti dopo le dichiarazioni di quest’ultima su Benito Mussolini e Bello Figo, giudicato “Bello per la sua razza”. Questa volta, Pisano ha attaccato duramente la moglie di Fedez, Chiara Ferragni.

CHIARA FERRAGNI ACCUSATA DI RAZZISMO – Louis Pisano ha pubblicato nelle sua Instagram Stories dei contenuti su Chiara Ferragni, a partire proprio dal nome della sua playlist musicale su Spotify. La playlist in questione si intitola “Hey ni**a” ovvero “Hey neg*o”, termine offensivo nei confronti degli afroamericani se utilizzato da persone cosiddette “bianche”. Il ragazzo ha scritto un lungo sfogo in inglese e ha menzionato la Ferragni: “Sì, sto parlando proprio di te!”.

Il blog e pagina Instagram Very Inutil People ha pubblicato tutti gli screenshot in questione. Alcune delle dichiarazioni di Louis Pisano: “La playlist “hey n*gga” di Chiara Ferragni include tutto il necessario per le ragazze bianche che vogliono sentirsi ragazze del ghetto, da Kanye West, Drake e 2 Chainz; ma ci sono anche The Supremes e Philipp Bailey degli Earth, Wind and Fire. Perché niente suona più neg*o della musica gospel, soul e R’n’B”.

“Le Supremes non hanno lottato per l’affermazione dei diritti civili per assecondare il vacuo consumismo da parte di alcune ragazze bianche e per essere raggruppate nella categoria dei ne*ri, sì, Chiara Ferragni, sto parlando proprio di te!” ha tuonato Pisano su Instagram.

Inoltre, Louis Pisano ha criticato fortemente la decisione della Ferragni di sedersi accanto a Naomi Campbell in Making The Cut, programma di Prime Video in cui l’imprenditrice è uno dei giudici. “Ti sei voluta sedere accanto a Naomi e poi stai lì a raggruppare tutti gli artisti neri in una playlist che hai intitolato con un termine razzista” ha dichiarato.

CHIARA FERRAGNI CAMBIA IL NOME DELLA PLAYLIST – Dopo il polverone mediatico alzato da Louis Pisano, Chiara Ferragni ha deciso di cambiare il nome alla sua playlist eliminando la cosiddetta n-word e lasciando solo “Hey”. Ci saranno delle scuse da parte dell’influencer? Tuttavia, Chiara Ferragni non è l’unica ad aver utilizzato questa parola: anche Chiara Biasi è stata fortemente criticata da Louis Pisano per aver pubblicato uno scatto ed essersi definita “nig*a”.

Tutti gli screenshot di VeryInutilPeople potete trovarli qui.