Love Island, Giulia De Lellis svela cosa le ha detto Maria De Filippi sul suo ruolo da conduttrice

Giulia De Lellis è pronta per affrontare la sua prossima avventura lavorativa: condurre Love Island Italia su Discovery+. L’influencer ha parlato un po’ del suo stato d’animo durante la conferenza stampa per la presentazione del cast del 7 giugno.

LE PAROLE DI GIULIA – Durante la conferenza, l’influencer ha parlato di colei che l’ha lanciata nel mondo della tv, Maria De Filippi. “Maria De Filippi è l’assoluto esempio di conduttrice. Crea grandissimi rapporti con le persone che lavorano con lei.

Spero di essere come lei, obiettiva e non distaccata, con la sua competenza linguistica. Non voglio influenzare i ragazzi. Ci sono persone titubanti all’idea di trovare l’amore in tv. Secondo me ci si può innamorare ovunque. Il fatto che sia qui non è scontato” ha dichiarato Giulia.

COSA HA DETTO MARIA DE FILIPPI ALL’INFLUENCER? – La De Lellis ha anche svelato cosa le ha risposto e consigliato la signora della tv italiana. “Mi ha detto di non snaturarmi, di essere completamente me stessa: se le persone mi hanno supportata e apprezzata in questi anni è anche per il mio modo di essere semplice e diretto. Non ho mai indossato una maschera.

Questa è la mia prima vera conduzione in solitaria, se sono più emozionata o spaventata? Entrambe le cose. Dalla proposta di conduzione all’essere qui a Gran Canaria è passato così poco tempo che non ho avuto modo di realizzare fino in fondo. Ora che il programma sta prendendo forma e il debutto è imminente, forse prevale l’emozione” ha rivelato l’influencer.