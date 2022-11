Lovro Majer nuovo obiettivo bianconero?

Il calciatore croato è definito come il nuovo Modric e potrebbe essere il nuovo obiettivo della Juventus per le prossime sessioni

Croato, giovane e con le stesse posizioni di Luka Modric. Il suo ruolo principale è giusto invertito rispetto al connazionale, visto che è un trequartista naturale e il centrocampista del Real Madrid un centrale primariamente.

Si parla di Lovro Majer, calciatore classe ’98 in forza al Rennes che tanto bene sta facendo in questa stagione. Il centrocampista croato è entrato di forza nei radar di varie squadre europee, con in patria molti che lo soprannominano come il nuovo Modric. Il prezzo di cartellino è già tanto elevato.

Il Rennes chiede tanto

Sul calciatore ci sarebbe anche la Juventus, che però dovrà vedersela con l’elite del calcio europeo e non. Sul calciatore ci sarebbero anche Chelsea, Arsenal, Manchester United, Real Madrid, Paris Saint Germain e anche il Barcellona. Tanta fila per un giocatore che potrebbe far benissimo in ognuna di queste squadre, ma che ha già un prezzo di cartellino altissimo.

Il giocatore, secondo Transfermarkt, vale 22 milioni di euro ma il Rennes sarebbe intenzionato a chiederne circa 50 come base. La probabilità che il prezzo si impenni è elevatissima, considerando quanto bene stia facendo in questa stagione.

Tanto da essersi guadagnato la chiamata in Qatar per i mondiali 2022, un attestato di stima che dimostra quanto sia forte il ragazzo. A gennaio potrebbe già partire, anche se è più probabile possa andar via durante il mercato estivo. Lovro Majer fa già parlare di sé, dopo anni di gavetta che lo hanno portato ad essere un calciatore incredibile.