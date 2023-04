Lozano arrabbiato: sui social la foto del rigore mancato

Dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Champions League contro il Milan, Hirving Lozano ha evidenziato il mancato rigore nella partita di ieri sera

Manca, decisamente, un rigore al Napoli nella partita di ieri sera contro il Milan. I partenopei escono a testa alta dal doppio scontro contro i rossoneri, finendo però beffati sul finale nonostante il gol di Osimhen. La partita poteva finire in altro modo, se fosse stato assegnato il clamoroso rigore.

Infatti, il clamoroso rigore mancato nella partita di ieri sera continua a far parlare di sé con i partenopei furiosi. Tra i più arrabbiati c’è Hirving Lozano, che attraverso il proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto evidenziando il rigore mancato.

La rabbia di Napoli

Il più inconsolabile di tutti è Luciano Spalletti, che sembra essere davvero triste per l’eliminazione da parte del Milan. Tanto che dopo la partita ha dichiarato: “Prima di tutto si fanno i complimenti al Milan che ha passato questo turno perché sono stati veramente bravi. Poi bisogna fare i complimenti alla nostra squadra, ringrazio Ghoulam per le bellissime parole che ci ha sempre rivolto. È chiaro che non si può tornare indietro nel tempo, c’è già troppo dolore per questo mancato passaggio del turno da dover smaltire, di rimorsi non ne abbiamo come atteggiamento, scelte della squadra. Ci siamo arrivati un pochino col fiato corto dopo quel turno delle Nazionali, il 4-0 è stato troppo per quello che è il livello della squadra, per quanto riguarda le partite successive non mi sembra che i ragazzi abbiano lasciato niente per squadra. Abbiamo commesso qualche ingenuità, siamo stati un po’ inesperti nelle scelte dei momenti della partita, e delle ingiustizie“.