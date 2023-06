Lozano, esperienza al Napoli al capolinea: la conferma dell’entourage

Di recente, l’entourage di Hirving Lozano ha confermato che il proprio assistito saluterà Napoli. C’è la volontà di restare in Europa, magari direzione Premier League

Hirving Lozano e il Napoli, un matrimonio ormai destinato a finire. Il calciatore messicano saluterà il capoluogo campano in questo mercato estivo, con varie voci provenienti dal calciomercato estero. Il giocatore è voluto fortemente in Premier League, Liga spagnola e non solo. Anche dall’Arabia Saudita, meta di trasferimento per tanti giocatori, arrivano voci di presunti interessamenti che però non sembrano interessare il giocatore messicano.

Il suo entourage, infatti, di recente ha dichiarato che il chucky vorrebbe restare in Europa, non escludendo però la pista del trasferimento verso l’Arabia Saudita. A lui si è interessato anche il Deportivo di Guadalajara, che però non sembra possa colpire per ora nel segno. Il giocatore vuole giocare in Premier.

Offerte inglesi e non solo

Il prezzo di partenza per il giocatore è di circa 15 milioni di euro, con i partenopei che potrebbero anche scendere pur di cedere il giocatore. Aurelio De Laurentiis è stato categorico: niente da fare per una sua permanenza, se significa rinnovo a cifre più alte.

Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e sembra possa esserci la volontà di salutarsi. In Arabia Saudita lo vorrebbero a tutti i costi, ma l’interesse più grande è quello che proviene da Aston Villa e West Ham. Anche il Manchester United avrebbe guardato al calciatore messicano negli ultimi mesi, anche se non sembra possa affondare il colpo. Lozano sarebbe solo una seconda scelta.