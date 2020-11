Lozano: “Gattuso mi chiede tanto lavoro. Rapporto buono, quando mi mando in tribuna…”

Al termine della partita tra Napoli e Bologna ha rilasciato alcune dichiarazioni Hirving Lozano. L’attaccante azzurro ha servito l’assist decisivo per la rete di Victor Osimhen ed è risultato tra i migliori in campo.

Il giocatore, tra i vari punti, ha sottolineato anche quanto accaduto lo scorso anno con Rino Gattuso, il quale, durante l’allenamento, l’aveva invitato a lasciare il campo: “Il mister mi chiede di lavorare tanto, ho parlato con lui e il rapporto tra noi è buono”.

“Devo migliorare sulla fase difensiva, ora mi aspetta la Nazionale, ma al ritorno continuerò a lavorare giorno dopo giorno. Gattuso è un uomo con grinta. Quando si infuriò con me e mi mandò in tribuna, rimasi tranquillo. Non ci sono stati problemi“.

Come rivelato da Lozano, infatti, Gattuso vuole sempre tutti i calciatori sul pezzo e, nell’ultima giornata di campionato, si è assistito ad una vicenda simile con Mario Rui e Ghoulam, i quali sono stati spediti in tribuna da parte dell’allenatore: “Sono andati in tribuna perché ieri in allenamento hanno passeggiato“.

“Li ho portati qua perché dovevano essere ugualmente vicino alla squadra. Sono soddisfatto per quello che stiamo facendo. Non mi piacciono tutte queste polemiche, sembrano tutti maestri. Ognuno deve fare il suo, se sbaglio vado a casa e ne pagherò le conseguenze“.