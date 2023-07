Lozano, il Los Angeles Galaxy ci prova: pronta l’offerta

Il Los Angeles Galaxy sembra intenzionato a fare sul serio per Hirving Lozano. Il messicano è finito nel mirino dei californiani e potrebbe presto andar via dal Napoli

Il campionato della Major League Soccer è in costante crescita, con profitti per chiunque nell’ambiente sportivo. Il calcio statunitense punta a diventare tra i migliori al mondo nell’arco di 20 anni, con vari giocatori che potrebero aggregarsi tra le tante stelle già presenti nel campionato.

Dopo i vari Messi, Busquets, Bernardeschi, Chiellini e senza dimenticare gli ex Napoli come Insigne, sembra possa arrivare un nuovo trasferimento. Si parla proprio di un giocatore attualmente in forza ai partenopei, che potrebbe salutare presto per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Il messicano saluta?

A salutare, infatti, potrebbe essere Hirving Lozano. In questa finestra di mercato andrà via quasi sicuramente, specialmente per via di un contratto in scadenza alla fine della stagione 2023-2024. Il messicano non ha intenzione di rinnovare e Aurelio De Laurentiis si sarebbe ormai arreso e avrebbe optato per la cessione.

Su di lui ci sono vari club di Premier League, ma a spuntarla alla fine potrebbe essere una franchigia proveniente dalla Major League Soccer statunitense. Si parla del Los Angeles Galaxy, pronto a fare un’offerta irrinunciabile per lui. Si parla di circa 20 milioni di euro,d da far reperire ai campioni d’Italia. ILos Angeles Galaxy avranno tanti buoni argomenti per convincere il messicano, visto che sono pronti anche a mettere sul tavolo della trattativa un contratto triennale da 20 milioni di dollari a stagione. Difficile che Lozano possa dire di no a queste cifre e nelle prossime ore si è pronti a saperne di più.