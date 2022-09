Lozano: il Napoli conferma che gli esami sono negativi

Buone notizie per Hirving Lozano in seguito al contatto dal 42′ del match tra Lazio e Napoli. Il calciatore, infatti, è stato trasportato Policlinico Gemelli di Roma temendo una frattura ma per fortuna sembra aver rimediato soltanto un trauma cranico.

La prima metà del match è stata piena di scontri aerei tra giocatori, prima Patric e Victor Osimhen poi Marusic e Lozano. Senza immediate conseguenze per primo degli azzurri mentre il secondo è stato costretto a lasciare il campo in barella dopo essere caduto a terra sanguinante e dolorante.

La Società Sportiva Calcio Napoli ha però rilasciato un comunicato in cui conferma le buone condizioni di Lozano: “La diagnosi e gli esami radiologici di controllo di Hirving Lozano al Policlinico Gemelli di Roma sono tutti negativi. Il calciatore rientra a Napoli con gruppo squadra“.