Lozano, interesse dal Lione

Secondo quanto emerge nelle ultime ore, il Lione sarebbe interessato all’acquisto del giocatore messicano. Il suo contratto è in scadenza nel 2024

Il Lione avrebbe mostrato interesse, e non poco, per Hirving Lozano, talentuosa ala messicana attualmente fuori dai piani del Napoli. Il club francese vede in Lozano un’opzione interessante per rafforzare l’attacco e la rosa. Hirving Lozano, detto “Chucky”, è arrivato al Napoli con grandi aspettative nel 2019 dal PSV Eindhoven. Tuttavia, le sue prestazioni nel club azzurro sono state incostanti e nella stagione attuale ha perso il ruolo da titolare, portando a speculazioni sul suo futuro.

In questo contesto, il Lione è emerso come una possibile destinazione per Lozano. Il club francese, che sta cercando di rafforzare la propria rosa per competere in Ligue 1 e nelle competizioni europee, vede l’ala messicana come un’opzione interessante. La sua velocità, l’abilità nel dribbling e la capacità di segnare sono caratteristiche che potrebbero adattarsi bene allo stile di gioco del Lione.

Intanto…

Nel frattempo, il calciatore ha deciso di rilasciare alcune importanti dichiarazioni a TUDN sul suo futuro. Ecco cosa ha detto: “Io spero di rimanere tanti anni qui, ho scritto una pagina importante del club ma ci sono cose che non posso controllare e che non dipendono da me. Quando è arrivato Gattuso è stato molto difficile per me. Non giocavo e non mi teneva in considerazione. Tante volte ho pianto, ero disperato, ma ho lavorato sodo, ho continuato a pensare all’obiettivo e grazie a Dio l’anno dopo è stato diverso. Vorrei restare qui davvero a lungo, qui ho fatto la storia e mi farebbe bene, ma ci sono cose che non si possono controllare e non sono nelle mie mani. Spero che si possa risolvere tutto per essere ancora qui”.