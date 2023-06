Lozano, l’Aston Villa punta forte a lui

L’Aston Villa sembra intenzionato a provare l’acquisto di Hirving Lozano dal Napoli. Il calciatore sarebbe intrigato dalla pista

Il Napoli dirà sicuramente addio a Hirving Lozano la prossima estate, con il calciatore messicano che sembra voglia andare a tutti i costi in Premier League. Il calciatore preferirebbe la pista inglese, infatti, per potersi confrontare con quello che riterrebbe il miglior campionato al mondo.

Su di lui si starebbe muovendo l’Aston Villa, pronto a sfoderare l’offensiva con i partenopei. Il giocatore avrebbe, eventualmente, già dato il suo consenso per finire ai villains che però dovranno cercare l’accordo con il presidente dei partenopei. Aurelio De Laurentiis, infatti, chiederebbe almeno 20 milioni di euro per lasciar partire il calciatore messicano. Si tratta, ma l’impressione è che il giocatore possa andare via molto presto.

Cosa dicono dall’Inghilterra

Il football insider ha parlato della situazione, dicendo: “L’Aston Villa sta preparando un’offerta per la stella del Napoli Hirving Lozano. Il club delle Midlands ha deciso di puntare sul 27enne messicano dopo aver completato il trasferimento gratuito di Youri Tielemans. Lozano è stato indicato come uno degli obiettivi principali del mercato dell’Aston Villa, che sta cercando di portare almeno uno e, potenzialmente, più giocatori d’attacco che possano inserirsi nella prima squadra. L’attaccante è considerato un incontrista in grado di avere un impatto immediato in Premier League e si dice che potrebbe essere disponibile per un trasferimento in estate. Sta per entrare negli ultimi 12 mesi di un contratto che scade nell’estate del 2024. Lozano è stato un giocatore chiave per il Napoli, che ha conquistato il titolo di Serie A nella campagna 2022-23 appena conclusa“.