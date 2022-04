Lozano, l’Inter fa sul serio

Per Lozano l’Inter sembra far sul serio. Il calciatore messicano è una delle prime scelte di Inzaghi per l’attacco

Periodo floridissimo sul mercato per il Napoli. Dopo aver praticamente chiuso ben tre colpi e avviato alcuni contatti, sembra essere arrivato il momento di sfoltire.

Il primo calciatore che potrebbe lasciare Napoli è Hirving Lozano. Il chucky sembra essere entrato nel mirino dell’Inter di Simone Inzaghi e non solo. Anche il Real Madrid sarebbe sulle sue tracce, ma l’Inter vorrebbe spingere per averlo nella prossima estate.

Le mosse nerazzurre

Il messicano non è considerato incedibile dal Napoli e dunque potrebbe andarsene dal capoluogo campano. Il giocatore è stimatissimo da Simone Inzaghi, che lo vorrebbe per le sue fasce offensive. Il tecnico piacentino avrebbe anche richiesto Traoré del Sassuolo, ma quest’ultimo appare ben più difficile.

Invece per il messicano il Napoli potrebbe chiedere circa 25-30 milioni, cifra per cui Aurelio De Laurentiis cederebbe a cuor leggero. Non troppo elevato, considerando anche l’età del giocatore, e neppure troppo basso. Sull’orizzonte resta in attesa anche Carlo Ancelotti, allenatore che volle fortemente Hirving Lozano sotto il Vesuvio.

Il Real Madrid vede il messicano – però – come una seconda scelta. Mbappé sembra essere ancora in stallo, anche se le ultime dichiarazioni di Roberto Carlos farebbero propendere per la buona uscita dell’operazione. Il francese potrebbe finire al Real. Intanto, il Napoli potrebbe avere forza econonica fresca da reinvestire sul mercato. Chiunque pagherà per il messicano è indifferente, probabilmente, per ADL. Davanti a quelle cifre il patron azzurro cederà, chiunque sia la squadra ad offrire.