Lozano offerto al Real di Ancelotti

L’esterno messicano è nel mirino del Real Madrid. Il suo agente crede che questa sarà l’ultima stagione di Lozano al Napoli

Questo potrebbe essere l’ultimo anno di Lozano sotto l’ombra del Vesuvio. L’ex Psv si è visto potenzialmente in uscita dagli azzurri già nell’ultima sessione estiva con Inter e non solo su di lui.

Anche il Real Madrid ha approcciato, con Ancelotti che vorrebbe il talento messicano in rosa. Il calciatore ora potrebbe ritrovarsi nuovamente in ottica merengues, specialmente perché il suo agente lo avrebbe offerto al Real. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2024 e non sembra esserci volontà di rinnovo.

Ultima stagione a Napoli?

Appare probabile che il giocatore lasci, specialmente perché Politano – suo concorrente sulla fascia – sta vivendo un’ottima stagione e sembra potersi confermare ad alti livelli.

Il Napoli potrebbe ritrovarsi a seguire la stessa operazione che ha portato alla cessione di Fabián Ruiz e Kalidou Koulibaly quest’estate. Nel caso in cui il messicano non rinnovi il contratto il Napoli venderebbe. Aurelio De Laurentiis non vuole perdere nessun giocatore a costo zero, dunque la cessione sarebbe inevitabile.

Intanto le dichiarazioni dell’agente parlano chiaro: “Il prossimo giugno Lozano partirà secondo me, anche perché guadagna più di 4 milioni al Napoli. Nonostante sia felicissimo di essere qui, non ha mai nascosto di aspirare ai grandi club inglesi, anche se ora probabilmente si sta rendendo conto che il Napoli stesso è un top club. Non ha mai nascosto di amare il Barcellona e il Real Madrid”. Sará dunque difficile riuscire a capire cosa farà il calciatore, con il Real alla porta.