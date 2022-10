Lozano potrebbe lasciare gli azzurri dopo il Mondiale

Hirving Lozano sta giocando un’ottima stagione con gli azzurri e recentemente è arrivato anche il primo gol contro la Cremonese e poi contro Ajax e Bologna.

Il suo gioco si svolge prevalentemente sulla fascia destra che si contende con Politano. La disputa va avanti da oltre un anno e, ad oggi, sono quasi alla pari: dall’inizio del campionato 6 partite da titolare per Lozano e 8 per Politano.

A breve sarà impegnato nei mondiali in Qatar dove incontrerà anche Zielinski. Intanto, a Napoli, il suo contratto è in scadenza nel 2024 e non è considerato tra gli incedibili di De Laurentiis.

Nei piani del presidente, infatti, non è prevista la cessione a costo 0 di nessun calciatore quindi non essendoci, per adesso, volontà di rinnovo è plausibile pensare che la cessione ci sarà a breve.

Secondo le ultime indiscrezioni su di lui sarebbero puntati gli occhi di diverse squadre europee tra cui Bayern Monaco, Manchester United e Liverpool.