Lozano potrebbe lasciare il Napoli

Hirving Lozano, l’ala destra messicana del Napoli, questa estate nel momento in cui arrivasse la giusta offerta potrebbe lasciare la società partenopea. Il giocatore messicano è arrivato tre anni fa dal PSV Eindhoven con un ingaggio da 5 milioni e con una spesa complessiva di circa 40 milioni di euro, ma “El Chucky” ha deluso le aspettative e il Napoli guarda attentamente il mercato.

Si legge su TMW che in queste settimane ci sono state diverse chiacchierate, l’unico contatto concreto si è visto con il West Ham ma attualmente l’ingaggio pesante di Lozano tiene la trattativa bloccata. Il Napoli ha chiesto per la cessione del giocatore circa 20 milioni di euro, cifra che la società inglese potrebbe investire.

Lozano si aspettava di arrivare a Napoli e di consacrarsi come top player ma purtroppo così non è successo ed ad oggi la sua cessione renderebbe felici tifosi e società. Quest’anno l’ala destra ha giocato 37 partite tra Campionato, Europa League e Coppa Italia riuscendo a segnare soltanto in 6 occasioni, 5 volte in Serie A ed una in Europa League.

Al suo posto il Napoli sembra essere diretto sul calciatore norvegese Ola Solbakken del Bodo/Glimt che però potrebbe arrivare soltanto a Gennaio. Il sogno di mister Luciano Spalletti resta Domenico Berardi del Sassuolo che però sembra essere lontano dai radar della società partenopea per il prezzo del cartellino.

Con la cessione di Lozano gli ingaggi della società tornerebbero stabili ed in linea con i nuovi ideali del presidente Aurelio De Laurentis. “El Chucky” resta il secondo giocatore più pagato nella storia del Napoli, anticipato soltanto da Victor Osimhen. Per quello che abbiamo visto in questi anni però, Lozano non ha dato ciò che la società e i tifosi si aspettavano. Riuscirà il giocatore messicano, nel caso in cui si trasferirà, a dimostrare il suo vero valore?