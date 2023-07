Lozano rischia di finire fuori rosa: le ultime

Nonostante l’interesse dalla MLS statunitense, sembra che per ora Lozano sia destinato a rimanere in azzurro. Infatti, gli emissari delle squadre americane sarebbero spariti

Hirving Lozano rischia di diventare un caso per il Napoli. Il calciatore messicano continua ad avere mercato e interesse da parte di squadre estere, ma c’è il pericolo che possa comunque restare nel capoluogo campano. La squadra campione d’Italia, infatti, si ritrova a non avere notizie da giorni e giorni da parte degli emissari delle squadre interessate al giocatore che rischia dunque di rimanere a Napoli.

Nel caso in cui dovesse accadere quest’ultima possibilità, il Napoli sarebbe pronto ad escludere dalla lista dei giocatori per la Serie A il giocatore, a meno che non decida di abbassarsi lo stipendio.

Offerte arabe

Hirving Lozano avrebbe rifiutato un trasferimento in Arabia Saudita, optando invece per la destinazione nella Major League Soccer anche se, come detto, per ora è tutto fermo. Lozano, attualmente in forza al Napoli, ha ancora un anno di contratto e i campioni della Serie A sono intenzionati a monetizzare il versatile attaccante piuttosto che rischiare di perderlo in trasferimento gratuito l’anno prossimo.

I club dell’Arabia Saudita avevano mostrato interesse ad assicurarsi i servizi di Lozano, seguendo la tendenza ad attirare giocatori di alto profilo nel campionato. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, il 27enne ha scelto di trasferirsi negli Stati Uniti e di unirsi al LAFC. Nei prossimi giorni si saprà di più, ma per ora non si hanno notizie dal club statunitense. La possibilità che la trattativa si areni c’è.