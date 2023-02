Lozano scaccia via le voci di addio: il nuovo tatuaggio | FOTO

Hirving Lozano si lega ancor di più al Napoli, tanto da essersi fatto un nuovo tatuaggio sul collo del piede destro

Hirving Lozano e il Napoli, una storia strana che potrebbe alla fine ritrovarsi a terminare prima o poi. Magari in estate, chissà, anche se per il momento sembra esserci la volontà di lasciare un segno indelebile insieme. Un segno indelebile ha deciso di lasciarlo lui stesso sulla sua pelle, visto che il suo nuovo tatuaggio ritrae il Vesuvio e un mulino a vento vicini.

Un tatuaggio che testimonia l’amore di questo ragazzo per Napoli, che però potrebbe durare ancora poco. Il giocatore, infatti, in estate potrebbe salutare. Nonostante questo tatuaggio possa sembrare un indizio di permanenza, potrebbe anche essere l’avviso di addio.

Le motivazioni

Il giocatore non sta rendendo come vorrebbe e Aurelio De Laurentiis sarebbe intenzionato a cederlo da almeno un paio di stagioni. Il problema? Le offerte. Il calciatore è valutato almeno sui 30 milioni di euro e nessuna squadra si sarebbe spinta fino a quella cifra per lui.

Il giocatore con questo tatuaggio sembra aver dichiarato amore alla città, ma il fatto che vi sia anche un mulino a vento – lui ha giocato anche al PSV Eindhoven in Olanda – potrebbe richiamare all’addio. Tappe di vita, come questa avventura azzurra, che potrebbe però finire per essere solo un ricordo. Un tatuaggio che, dunque, potrebbe essere soltanto un ricordo di questa storica annata, che per lui potrebbe terminare con la vittoria del campionato di Serie A.