Lozano verso la Premier, il Napoli ha già il sostituto

Il Napoli potrebbe ritrovarsi a cedere Hirving Lozano nella prossima sessione estiva di calciomercato

La prossima estate il Napoli potrebbe vedere partire vari giocatori, tra cui anche uno che in questa stagione ha trovato meno spazio di quanto avrebbe voluto. Il giocatore in questione è Hirving Lozano, che sarebbe tentatissimo da un’esperienza in Premier League.

Per sostituirlo i partenopei starebbero pensando a Edon Zeghrova del Lille, su cui si starebbe muovendo anche il Milan. Il giocatore piace e non poco e ci sarebbe la volontà di chiudere l’accordo al più presto.

Cosa dice la Repubblica?

Qui di seguito quanto scritto dai colleghi de La Repubblica sulla questione: “Il suo bilancio a Napoli è stato positivo, ma inferiore le aspettative iniziali considerando un investimento di oltre 40 milioni per acquistarlo dal Psv. Lozano si è specializzato sulla fascia destra (sulla mancina ha trovato prima Insigne e poi Kvaratskhelia) e ha perso molto dal punto di vista realizzativo. È stato comunque prezioso nella cavalcata tricolore perché ha dato molto in fase difensiva. Guadagna 4.5 milioni di euro e una cessione non è da escludere. Lozano ha cambiato procuratore da qualche mese (è assistito da un’agenzia inglese) e gli piacerebbe mettersi in evidenza in Premier League. Offerte non ne sono ancora arrivate, ci sono state voci di un suo ritorno in Olanda (sempre al Psv) oppure in Ligue 1 ma il problema è l’ingaggio alto del messicano. Se ne riparlerà a breve. Il Napoli avrebbe già in mano l’alternativa: si tratta di Edon Zeghrova, 24enne attaccante del Lille e della nazionale kossovara, che adesso è finito pure nel mirino del Milan. La valutazione è di 15 milioni di euro”