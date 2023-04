Lozano verso l’addio

La Gazzetta dello Sport nella giornata odierna si è soffermata su un calciatore del Napoli. Il giocatore in questione è Hirving Lozano, ala destra che gioca in Campania da diversi anni. Il messicano in questi anni però non è riuscito a convincere a pieno ne la dirigenza ne i tifosi azzurri. Il quotidiano sportivo scrive suddette parole su Lozano: “considerando i pochi gol sembra essere diventato un lusso tenerlo”.

Difatti il messicano ha un ingaggio da 4,5 milioni di euro, il più alto della rosa partenopea al pari di Victor Osimhen. Lozano va verso la cessione in estate, è legato agli azzurri da un contratto fino al 2024. Proprio per questa motivazione sembra che questa sia l’ultima stagione per il “chucky” ai piedi del vesuvio.

In questa stagione, in trentotto presenze, l’ala destra ha segnato quattro reti ed ha fornito quattro assist ai suoi compagni di squadra. L’ex PSV è arrivato in Italia per circa quarantadue milioni di euro, i tifosi partenopei si aspettavano molto da lui ma è sempre stato altalenante. Ha abbinato momenti di up a momenti di down non riuscendo mai ad accendersi completamente.

Sul messicano potrebbero arrivare offerte da diverse squadre. I club che hanno più possibilità ad acquistarlo sono quelli inglesi, prima tra tutte il Manchester United. Il Napoli non lascerà partire il “chucky” per una cifra inferiore ai 30/35 milioni di euro. Al suo posto, la dirigenza partenopea, sembra essere intenzionata a mettere le mani sull’esterno del Sassuolo Laurientiè.

Il francese ha dimostrato quest’anno in Serie A ottime capacità nel dribbling e un grande scatto che lascia, non di poco, dietro gli avversari. Potrebbe, anche lui come Lozano, alternarsi sull’out di destra con Matteo Politano. Il prezzo del cartellino dell’ala del Sassuolo, per ora, si aggira intorno ai 20 milioni di euro.