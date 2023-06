Lozano via, il Napoli compra un attaccante di Serie A: ADL paga la clausola da 25 milioni?

La dirigenza del Napoli avrebbe deciso su chi investire il prossimo anno per sostituire Hirving Lozano. L’attaccante azzurro, per via del contratto in scadenza, è infatti destinato all’addio. Ne ha parlato il giornalista Paolo Esposito, il quale ha rivelato il possibile acquisto di Aurelio De Laurnetiis: “L’attaccante senegalese Dia, 27 anni a novembre, molto probabilmente sarà del Napoli dai primi di luglio, la società campione d’Italia, dovrebbe pagare la clausola di 25 milioni di euro, senza nemmeno parlarne con Danilo Iervolino e Morgan De Sanctis“.

“A prescindere se resta o meno Osimhen. Anche se c’è la possibilità di cominciare una trattativa, dove inserire qualche calciatore del Napoli, come Demme e Juan Jesus definitivi e il prestito secco del giovane e forte terzino partenopeo Sandro Zanoli che interessa molto al ds De Sanctis, più quattrini“.