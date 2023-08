Lozano vicino all’addio, il Napoli punta Tete

Per sostituire il messicano il Napoli sembra intenzionato a prelevare Tete dello Shakhtar Donetsk

Hirving Lozano si avvicina a passi da gigante a diventare un nuovo giocatore di una squadra di Major League Soccer. Di chi ancora non si sa, ma i partenopei sembrano spingere affinche il messicano possa trasferirsi al più presto lontano da Napoli.

Il giocatore fa pressione affinché si trovi una quadra, visto il suo contratto in scadenza, e sembra vi sia la possibilità di vederlo partire molto presto. Il Napoli, intanto, sta valutando le possibilità per sostituirlo. Un nome sulla lista è quello di Tete, giocatore brasiliano in forza allo Shakhtar Donetsk.

Cosa dice la Gazzetta sulla questione

I colleghi della Gazzetta dello sport hanno fatto luce sulla questione, indicando il giocatore preferito del Napoli. I partenopei sono altamente interessati al suo profilo e sarebbero pronti ad accogliere il calciatore al più presto possibile. Le trattative vanno avanti, con i partenopei pronti a tentare un assalto incredibile per anche un brasiliano. Ecco cosa si legge:

“Il preferito è Edon Zhegrova, 24enne del Lilla, nazionale del Kosovo. Poi – si continua a leggere – occhio a Tete dello Shakhtar, la cui condizione contrattuale potrebbe ingolosire il Napoli: Tete, 23enne brasiliano, ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2023 e può essere acquistato a buon prezzo, ha esperienza in Champions e vorrebbe giocare ancora nella più prestigiosa manifestazione continentale. Lo scorso anno ha giocato in prestito al Lione, poi da gennaio è passato al Leicester. Vuole l’Italia e Napoli sarebbe una soluzione gradita“.