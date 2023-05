Luca Argentero, tra gli attori più amati dal pubblico italiano, ha pubblicato il suo primo romanzo: “Disdici tutti i miei impegni”. Un periodo d’oro per l’attore: la nuova vita da papà, l’uscita del libro e l’inizio delle riprese della terza stagione di Doc, la fortunatissima serie Rai.

Durante un’intervista, Argentero ha ripercosso le tappe della sua carriera: “Per intraprendere la strada della recitazione ci vuole coraggio. Per salire su di un palco per ore, devi avere qualcosa da trasmettere a chi ti guarda”.

Luca si è lasciato anche andare ad alcune esternazioni sul reality che l’ha reso famoso a tutti, il Grande Fratello.

Ecco quali sono state le sue parole

Luca Argentero ha partecipato al Grande Fratello nel 2003, il reality in quegli anni era completamente diverso rispetto ad oggi. A presentarsi alle selezioni, vi erano giovani sconosciuti, pronti a vivere per 24h davanti alle telecamere. Quello del GF al tempo, era un vero e proprio esperimento, in quanto non vi era ancora nessuna possibilità di condivisione in rete della propria routine, come oggi si fa su Instagram.

Il Grande Fratello ha dato di sicuro ad Argentero la possibilità di farsi conoscere dal pubblico, ma è stata la sua voglia di mettersi in gioco ed il talento mostrato negli anni, a renderlo oggi, un attore affermato.

Luca proprio in merito al GF di oggi, ha confessato di non voler più commentare quanto succede nelle varie edizioni: “Sono stufo perché non è più il reality di tanti anni fa. Oggi chi partecipa, ha già la sua vetrina mediatica e per questo, le dinamiche sono assolutamente diverse”.