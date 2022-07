Luca Daffrè: dopo l’Isola dei Famosi è pronto per il GF Vip

Reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi, Luca Daffrè sembra sia già pronto per una nuova esperienza. Durante una recente intervista, l’ex naufrago si sarebbe proposto per entrare nella casa del GF Vip.

PRONTO PER IL GF VIP – Nonostante sia giunto in Honduras a programma già avviato, Luca è riuscito ad aggiudicarsi il secondo posto. Fin dal suo arrivo, infatti, il ragazzo si è distinto nelle svariare prove leader e nel suo integrarsi nel gruppo.

In un’intervista a SuperGuida TV, fatta poco tempo dopo il suo rientro in Italia, l’ex volto di Uomini e Donne si è mostrato pronto ad una nuova avventura televisiva. Parlando della sua esperienza sull’Isola, il ragazzo ha parlato di un altro noto reality in cui desidera partecipare:

“Sono un ex isolano, ma il GF Vip lo farei, l’ho sempre guardato, mi piace. L’isola è sicuramente il programma che fa per me, l’unico rimpianto è non averla fatta dall’inizio. Il GF mi piacerebbe molto”.

Alfonso Signorini ascolterà l’appello di Luca Daffrè. Dopotutto non sarebbe il primo ex volto di Uomini e Donne che entra nella casa più spiata d’Italia. Solo nella scorsa edizione, infatti, sono state presenti Sophie Codegoni e Soleil Sorge, anche loro ex concorrenti del dating-show.