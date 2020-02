Luca e Gianmarco Onestini contro Ivana Icardi: “Schifo di persona”

In queste ore i fratelli Onestini si sono scagliati contro la sorella di Mauro Icardi, Ivana. Sono volate parole molto pesanti da parte dei due fratelli, vediamo nel dettaglio.

IVANA A SUPERVIVIENTES – Ivana Icardi è approdata nelle Honduras per partecipare alla versione spagnola de L’isola dei famosi, Supervivientes. In una settimana la ragazza ha conosciuto Hugo Sierra, con il quale è nato un rapporto molto intimo. Questo comportamento non è piaciuto affatto ai due ex fidanzati, Adara Molinero e Gianmarco Onestini.

IL COMMENTO DI ADARA MOLINERO – La ragazza si è limitata ad esprimere un parare in maniera molto pacata: “Mi sembra ridicola questa vicinanza tra i due. Vogliono farci ingelosire ma non ci riusciranno. Tutto quello che Ivana ha raccontato sulla sua storia con Gianmarco è falso. È successo nei suoi sogni. Le sarebbe piaciuto ma non è successo”.

I FRATELLI ONESTINI CONTRO IVANA – I commenti di Luca e Gianmarco Onestini, invece, sono stati molto pesanti. Il fratello minore di Luca ha commentato: “Sono stufo che questa ragazza debba inventarsi di essere stata la mia ex ragazza, non lo è mai stata! E la cosa peggiore è che ha preso in giro sia me che il pubblico! Lei ed Hugo? Due ipocriti”. Luca, invece, ci è andato giù pesante e non ha speso belle parole per loro: “Ivana era quella che accusava Gianmarco di provarci con tutte le ragazze nei reality show. E sempre Ivana si bacia e si tocca con Hugo Sierra dopo soli due giorni dall’inizio di Supervivientes. Se per casualità qualcuno avesse ancora dei dubbi… Ora pure i muri hanno capito che schifo di persone che sono quei due pagliacci!”.