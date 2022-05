Luca Laurenti e la sua vita da solitario

Luca Laurenti ha dato vita ad un sodalizio artistico con il collega e amico Paolo Bonolis. La coppia televisiva dal 1991 non ha mai viaggiato sola e il successo e la riuscita dei programmi di intrattenimento si cela proprio nel loro rapporto profondo di amicizia e stima.

La vita di Luca Laurenti oltre il palcoscenico

Di Luca Laurenti conosciamo davvero pochissimo, apprendiamo dai programmi tv che conduce insieme all’amico e collega Paolo Bonolis che sa cantare, intrattenere e sfilare sui tacchi a spillo. Conosciamo poco o niente della vita privata di Laurenti, questo perchè è il conduttore stesso a rilevare poco su di essa. Luca Laurenti ha due figli, Jasmine nata nel 1993 e il figlio Andrea nato dalla relazione con Raffaella Ferrari nato nel 1997.

La vita solitaria di Luca Laurenti

Quanto poco si dice sulla sua persona, tanto mostra come artista nei programmi tv che conduce insieme al collega Paolo Bonolis. Ed è proprio quest’ultimo a svelarci qualcosa della vita privata di Laurenti: “Devo dare una risposta a tutti quelli che mi chiedono di Luca Laurenti. Luca è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come il solitario del Rio Grande. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è il suo stile di vita. Probabilmente non sa nemmeno che c’è il coronavirus”.