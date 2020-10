Luca Onestini, a Casa Chi: parla della ragazza ragazza misteriosa

Nuovamente ospiti al programma social Casa Chi, condotto da Gabriele Parpiglia, Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno risposto alle tante curiosità del web. A parlare è soprattutto l’ex tronista, queste settimane al centro del gossip per uno scatto in compagnia di una ragazza misteriosa.

CON CHI ERA ONESTINI? – L’ex concorrente del GF Vip è stato protagonista di un avvistamento che l’ha visto in compagnia di una ragazza sconosciuta. Le foto ovviamente hanno fatto il giro del web, alimentando il rumors che vedeva Luca in crisi con l’amata Ivana. A rispondere sono stati i diretti interessati, rivelando di amarsi come il primo giorno.

Riguardo la questione avvistamenti, Luca ha spiegato di essersi recato a Bologna per incontrare una sua collega dell’università ed un suo amico. Il conduttore ha quindi colto la palla al balzo, ammettendo di aver ricevuto delle foto che lo immortalavano in compagnia di un’altra.

“A me tutti i giorni mi dicono che mi sono visto con altre donne. Quel genere di personaggi sono altri, io non rientro nella categoria ‘pu***niere'” ha così replicato Onestini, smentendo assolutamente la notizia.

COSA STA ACCADENDO TRA GIULIA E ANDREA? – Non si è solo discusso di Ivana e Luca, ma anche di un’altra coppia che sta facendo molto parlare: i Damellis. Dal momento che i due sono molto amici dell’oramai ex coppia, Parpiglia ha tentato di scoprire qualcosa in più. Nonostante i due fidanzati abbiano cercato di non lasciar trapelare nulla riguardo i due amici, a tradirsi è stata la Mrazova. Quest’ultima infatti ha affermato che non li ha mai visti insieme anche quando erano fidanzati. Vedeva sempre la De Lellis sola. Ora Ivana ha rivelato che vedrà la De Lellis, senza però menzionare Damante. Che sia quindi un indizio di un possibile ritorno di fiamma dei Damellis?

