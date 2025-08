Luca Onestini, dice addio a Aleska Genesis?

Luca Onestini ha da poco partecipato al reality show “La Casa De Los Famosos”, aggiudicandosi il secondo posto. Qui, non ha portato a casa soltanto il posto sul podio; ma ha anche aperto le porte del suo cuore.

Durante la sua esperienza nel programma televisivo, l’ex gieffino ha riscoperto l’amore; innamorandosi di Aleska Genesis Castellanos, modella ed imprenditrice.

La loro relazione, inizialmente, procedeva nel migliore dei modi. Luca, davanti alle telecamere, aveva anche affermato che fosse la donna della sua vita. Le sue parole:” Non pensavo che mi sarei innamorato di nuovo, ma così è stato. È la donna che mi ha fatto credere nuovamente nell’amore. Entrambi sogniamo una famiglia e pensiamo al matrimonio.”

Ad oggi, sembra che questo sogno sia svanito nel nulla e che tra i due sia tutto finito. A rivelare la rottura è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha pubblicato nelle stories degli screen. In queste immagini si legge che Aleska abbia deciso di interrompere la loro relazione. Il motivo? La modella si sarebbe resa conto che Luca in Italia non sia poi così famoso o ricco. L’imprenditrice ha dato l’annuncio sui suoi profili social, utilizzando come motivazione quella che i due influencer appartengono a due mondi diversi.

In un’altra segnalazione, invece, si legge che Luca è stato avvistato in compagnia di un’altra ragazza in un locale di Cesenatico. Non resta che aspettare la conferma di Onestini.