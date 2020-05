Luca Onestini attacca i suoi haters: ”rompic****oni”

Luca Onestini è costretto in casa da solo senza la sua Ivana Mrazova. La giovane modella è rimasta bloccata in Repubblica Ceca dove era andata precedentemente per vedere la famiglia. Adesso, però, sfortunatamente a causa dell’emergenza Coronavirus non può più tornare in Italia. Nel frattempo Luca si allena dentro e fuori casa, ma qualcosa è andato storto, sono intervenuti alcuni haters, ai quali Luca Onestini ha risposto prontamente.

LUCA ONESTINI SI ALLENA FUORI CASA: L’ATTACCO DEGLI HATERS – Luca Onestini ha iniziato ad allenarsi dentro e fuori casa, in questo caso, in particolare, con qualche corsetta. Ciò che ha fatto discutere è stata la sua scelta di usare la mascherina, nonostante non fosse obbligatoria. Gli haters hanno cominciato ad attaccarlo, ma lui si è ribellato e gli ha risposto attaccandoli a sua volta.

LA RISPOSTA DI LUCA ONESTINI – “Tutti tuttologi ci sono sul web. Più che tuttologi mi verrebbe da dire rompicog…..ni” . E’ così che ha cominciato a parlare Luca Onestini nella prima delle tante storie dedicate agli haters. Poi ha proseguito: ”le cose a volte vanno chiamate col loro nome”. ”Non devi correre con la mascherina” ha dichiarato riferendosi a quanto detto dagli haters.

Ha poi proseguito: ”Prima di tutto calmatevi: potrò correre come mi pare? Non siete normali. So che non è obbligatorio, ma posso correre con la mascherina? Ho piacere a farlo e in più è un dispositivo di protezione in più, ma cosa volete?“ Insomma un attacco a dire il vero ingiustificato quello fatto a Luca Onestini che non ha agito assolutamente fuorilegge, anzi.

IVANA MRAZOVA NON RIESCE A TORNARE IN ITALIA – Nel frattempo la sua fidanzata Ivana Mrazova non riesce a tornare in Italia bloccata dall’emergenza Coronavirus in Repubblica Ceca con la sua famiglia. La modella ha anche dichiarato di aver contattato l’ambasciata italiana per capire se può rientrare o meno.

”Ho appena scritto un’email all’ambasciata italiana”, così ha esordito la ragazza prima di iniziare una serie di stories nelle quali spiegava cosa le stesse accadendo. Ha poi proseguito: ”perché al telefono non mi hanno risposto, quindi vediamo cosa mi risponderanno… Io comunque continuerò a informarmi il più possibile, anche se qua le cose cambiano tutti i giorni. Nessuno capisce bene cosa si può fare e cosa no e a quali condizioni”