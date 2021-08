Luca Onestini con l’ex fidanzata di Paolo Brosio, la reazione di Ivana

Dopo la notizia che ha colpito tutto il web, ossia quella inerente all’improvvisa separazione di Luca Onestini e di Ivana Mrazova, l’ex corteggiatore e tronista è finito nuovamente al centro del mirino del gossip. Questa volta è stato pizzicato insieme alla ex di Paolo Brosio, Marialaura De Vitis, di soli 22 anni.

La reazione della sua ex Ivana non si è fatta di certo attendere e sul web ci ha tenuto a dire subito la sua. L’ufficializzazione della loro separazione è avvenuta praticamente da pochissimo, ossia l’11 Agosto. Lui aveva pubblicato un post nel quale parlava di ”supporto”, ma lei ha smentito subito, dichiarando che il supporto di cui aveva parlato in realtà non c’era mai stato.

LA REAZIONE DI IVANA MRAZOVA – Come già anticipato precedentemente, pochi giorni dopo l’annuncio che la celebre coppia si era lasciata, Luca Onestini è andato a cena con degli amici e al tavolo c’era anche Marialaura. Sul web circolano inoltre, delle foto in cui Luca e la De Vitis brindano insieme.

Erano insieme al ristorante e non erano soli, ma in compagnia di altre persone. Questo brindisi, però, sembra aver colpito Ivana che, dopo aver visto le foto che sono circolate sul web, ha subito detto la sua. Ha innanzitutto pubblicato una foto nella quale si mostra con un bicchiere di vino, il commento fatto nella didascalia però è abbastanza ironico e si capisce che la frecciatina è indirizzata proprio al suo ex. Queste sono state le sue parole: “Sto bevendo un bicchiere di vino che mi sembra un po’scaduto”.

LE CAUSE DELLA SEPARAZIONE – Per il momento nessuno dei due ha spiegato le reali cause della loro separazione. I due stavano insieme da 4 anni e sembravano molto innamorati, vicini e affiatati. Dalle parole di Luca sembrava che la decisione fosse avvenuta di comune accordo, ma dalle frecciatine di Ivana sembra che lei abbia dei sassolini nella scarpa. Non ci resta che attendere nuove rivelazioni da parte di uno dei due per saperne di più.