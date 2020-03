Luca Onestini dichiara di non essere ancora pronto per le nozze con Ivana e dice la sua sul futuro vincitore del Grande Fratello Vip

Luca Onestini è tornato a parlare sui social e stavolta ha fatto delle dichiarazioni sulla sua relazione con Ivana e ha detto la sua sul futuro vincitore del Grande Fratello Vip.

LUCA ONESTINI E IVANA: ‘NON SONO PRONTO PER IL MATRIMONIO’ – Luca Onestini e Ivana siano una delle coppie più amate e affiatate del web. Eppure Luca Onestini ha dichiarato di non essere ancora pronto per il matrimonio. Ecco cos’ha dichiarato. Vogliamo cinque figli, ci sposeremo, ma non adesso”. Sarà in chiesa, nella mia Bologna. Però non sono ancora pronto. Ma succederà”. Ha infine dichiarato che Ivana è la donna più importante della sua vita.

LUCA ONESTINI DICE LA SUA SUL FUTURO VINCITORE DEL GRANDE FRATELLO VIP – “Tifo per Patrick Ray Pugliese”Avendo fatto nelle scorse settimane l’inviato sul web per Casa Chi, mi rendo conto che il pubblico lo ama parecchio. E anch’io”. E voi siete d’accordo con Luca Onestini? Chi vincerà quest’edizione del Grande Fratello Vip?