Luca Onestini e l’incubo relazioni: dopo Ivana Mrazova è in crisi anche con la fidanzata Cristina

Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, sembra non essere molto fortunato in amore. Dopo aver terminato la sua storia durata per anni con Ivana Mrazova, si era poi fidanzato con Cristina Porta.

Il modello ha conosciuto la giornalista a Secret Story, il reality show spagnolo che proprio Luca ha vinto qualche mese fa. Anche se all’inizio sembrava stesse andando tutto a gonfie vele, ultimamente la coppia sembra più distante.

Poche le foto di coppia sui social network, così come le presenze in pubblico. Durante il corso di varie interviste, dunque, Luca ha ammesso che la sua relazione con Cristina Porta va avanti ma non ha nascosto problemi e difficoltà.

Molti problemi sicuramente, ha detto, derivano dalla distanza: Luca continua a spostarsi tra l’Italia e la Spagna e per il momento non sembra deciso a trasferirsi definitivamente a Madrid, dove vive invece lei.

“Quando hai un partner è normale vivere dei momenti difficili”, ha dichiarato Luca Onestini ai giornalisti di Europa Press, che l’hanno beccato fuori il Teatro Reina Victoria de Madrid insieme al fratello minore Gianmarco.