Luca Onestini, finita la sua storia con Cristina Porta: cacciato di casa

In queste ore Luca Onestini è tornato al centro del gossip per la sua rottura con Cristina Porta, conosciuta all’interno di Secret Story. L’ex gieffino ha confermato la crisi con la sua fidanzata, dopo che sono iniziate a circolare voci inerenti alla rottura.

Storia d’amore finita

Con una stories molto dura, Luca ha confermato la rottura con Cristina Porta: “Se la mia presenza disturba, io preferisco eliminare il disturbo. Sono in hotel da ieri, non per mia decisione. Sia chiaro. Devo sopportare che non mi risponda nemmeno al cellulare. E se lo fa è solo per dirmi di non tornare a casa quando era quello che volevo di più.

Non ha tempo per rispondermi, ma per scrivere un tweet dicendo che si sente sola ha tempo. Quando è stata lei che mi ha detto di non tornare a casa prima delle cinque per evitare di vedermi.

Tutto questo mi fa molto male e non me lo merito. Basta bugie. Ieri abbiamo parlato e abbiamo deciso che non si può continuare così. Che ognuno segua la sua strada e che lo facciamo separatamente. Un bacio”.

Pochi giorni fa, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva confidato ai giornalisti spagnoli di stare attraversando un periodo molto difficile con Cristina. Il bolognese ha vissuto tre storie d’amore, tutte finite in polemica. La prima con Soleil Sorgé, finita con una drammatica lettera inviata al GFVip proprio da lei. Un’altra con Ivana Mrazova, finita senza conoscere le reali motivazioni; anche se proprio Onestini ha dichiarato di esser stato lasciato su WhatsApp. Infine quest’ultima relazione con Cristina Porta, della quale si è parlato molto. In queste ore è girata anche la voce, nata da un tweet, che vedrebbe Luca come un uomo molto aggressivo. Il fratello Gianmarco ha condannato queste accuse e sottolineato che avrebbe avviato un’azione legale.