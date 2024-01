Luca Onestini, Gran Hermano Duo: protagonista delle prime dinamiche

A pochi giorni dall’ingresso nella casa del Gran Hermano Duo, Luca Onestini è finito al centro delle prime dinamiche. Stando a quanto appreso nelle ultime ore, infatti, il concorrente sarebbe già al centro di un flirt.

PROTAGONISTA DELLE PRIME DINAMICHE – Dopo la sua esperienza a Secret Story, dove ha partecipato e vinto, Luca è approdato in un nuovo reality spagnolo. L’ex volto di Uomini e Donne è stato scelto per prendere parte al Gran Hermano Duo al fianco di Elena Rodríguez. La sua compagna di squadra è la mamma di Adara Molinero, ex fidanzata di suo fratello Gianmarco Onestini.

Per nulla estraneo al mondo del reality, Luca è presto finito al centro delle prime dinamiche. A raccontarlo è stato Biccy.it, citando il sito ufficiale del canale spagnolo, parlando del possibile flirt tra Mayka Navarro e Onestini:

“Le prime ore di convivenza nella casa di GH DUO stanno facendo nascere amicizie e anche qualcosa di più. L’amore potrebbe nascere nel reality, come rivela Ana María Aldón durante il pasto: tenete d’occhio lui e Mayka Navarro. Ana María approfitta del fatto che tutti sono riuniti attorno al tavolo durante il pranzo per far sapere al resto degli inquilini che vede l’italiano molto attento a Mayka. “Lei ha lui davanti e dietro tutto il giorno“, dice e aggiunge: “Guardate che non mi sbaglio, qui abbiamo i primi due innamorati del gioco“.

C’è chi grida la parola “dinamica amorosa” e il gieffino si lamenta dicendo che sembra “una mancanza di rispetto” usare queste parole. Più tardi, come abbiamo visto nel minuto per minuto del reality, Mayka si rammarica di dover essere sempre associata a flirt nati in televisione. Quello che è certo è che questi due hanno fatto un ingresso con il botto. Ed hanno già iniziato a creare delle situazioni da tenere d’occhio”.