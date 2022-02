Luca Onestini, la foto su Instagram con un occhio nero preoccupa i fan: “Io coinvolto in una rissa”

Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne, è stato coinvolto in un episodio a dir poco spiacevole con la sua fidanzata a Parigi, città nella quale stava trascorrendo un romantico weekend con la sua bella.

Luca è infatti rimasto coinvolto in una rissa con i tifosi del Paris Saint Germain: l’ex gieffino ha voluto difendere la sua ragazza, che era stata attaccata dopo aver pronunciato frasi ingiuriose per difendere la sua squadra del cuore, il Real Madrid.

I due erano entrati in un locale per guardare il fantomatico match di Champions League, ma dopo essersi sfogata per la sconfitta del club spagnolo, Cristina, la sua fidanzata, si sarebbe lasciata andare ad uno sfogo che non è piaciuto ai parigini.

Così, per difendere la sua ragazza, Onestini si è beccato da uno dei supporter del club avversario un bel pugno dritto in faccia: il risultato è evidente, un bell’occhio nero.

“Quando i francesi hanno segnato il gol Cristina ha gridato e questo è stato il risultato: un occhio nero” ha scritto Luca su Instagram, annunciando ai followers la sua disavventura.