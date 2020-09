Luca Onestini, la nuova avventura in TV: dopo Mediaset, è il turno della Rai

Si apre un nuoco capitolo nella vita di Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne. Per l’ex gieffino, infatti, è giunta la svolta che lo riporterà presto sul piccolo schermo: la Rai. Di cosa si tratta?

ONESTINI APPRODA IN RAI – Dopo aver avuto successo a Mediaset, partecipando al noto dating show e al Grande Fratello Vip, per Luca è tempo di novità. Come annunciato dallo stesso Onestini, a breve tornerà in televisione come inviato. Infatti, dall’11 al 25 settembre Luca farà parte di C’è tempo per, condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi, su Rai 1.

L’ex tronista ha voluto comunicarlo ai suoi tanti follower, pubblicando una foto che lo immortala a lavoro, dietro le quinte. Sotto l’immagine, Onestini ha voluto scrivere:

“Se tre anni fa mi avessero detto che avrei incominciato a lavorare per Rai 1, mi sarei messo a ridere… Oggi invece eccoci qui. La realtà supera la fantasia. Grazie a tutti voi. Stiamo crescendo insieme e non c’è cosa più bella”.

DA UED ALLA RAI – Luca Onestini si è fatto conoscere tramite il tanto famoso e seguito programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Il successo, però, l’ha ottenuto con il Grande Fratello Vip. Oltre alla notorietà, all’interno del programma il ragazzo ha conosciuto Ivana Mrazova, la sua attuale fidanzata, e Raffaello Tonon. Con Tonon si è creato fin da subito un forte legale da cui è nata un’amicizia che li ha portati a lavorare insieme.