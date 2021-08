Luca Onestini, la rivelazione sulla fine della storia con Ivana: “Io sono stato lasciato su Whatsapp dopo quattro anni”

Negli ultimi giorni a finire al centro del gossip e dei social è la rottura tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. Dopo le ipotesi di una crisi tra i due, è arrivato l’annuncio ufficiale: la storia è giunta al capolinea.

Se all’inizio di tutto non era stato rivelato molto sulla fine della love-story dei due ex gieffini, a fare una rilasciare un’inaspettata indiscrezione è stato proprio l’ex volto di Uomini e Donne. Onestini ha infatti rivelato di essere stato lasciato, ma a lasciare senza parole è il come è avvenuto tutto.

LO SFOGO DI LUCA – Dopo l’annuncio, sui social è circolato il rumors di una possibile notte che l’ex tronista avrebbe trascorso in compagnia di Marialaura De Vitis, l’ex di Paolo Brosio. A rompere il silenzio su questa voce è stato proprio Onestini, lasciandosi andare a un duro sfogo su Instagram.

Attraverso le sue IG Stories, il ragazzo ha così esordito: “Mi sono rotto di leggere tutti giorni cose su di me completamente false. Leggo titoli assurdi, ogni giorno per me c’è una ragazza diversa, ‘nuovi flirt per Luca Onestini’. Ci sono dei parassiti dell’umanità qui sul web che alcuni di voi purtroppo seguono”.

Proseguendo nel suo sfogo, l’ex gieffino ha ammesso di star attraversando un periodo difficile. La fine di questa storia, durata ben 4 anni, ha lasciato delle ferite che lo fanno star male e lo faranno soffrire per altro tempo.

Ha poi svelato un retroscena inaspettato che ha lasciato stupiti gli utenti di Instagram: “Io sono stato lasciato su WhatsApp dopo quattro anni e come se non bastasse devo anche essere dipinto come uno che salta di fiore in fiore, che manca di rispetto. Ma stiamo scherzando?”.

Alla fine del suo duro sfogo, Luca Onestini ha categoricamente smentito il flirt con la De Vitis. Tra lui e l’ex fidanzata di Paolo Brosio non è accaduto nulla.