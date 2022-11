Luca Onestini, le dichiarazioni dell’agente dell’ex Ivana: arriva la smentita

Tra i nuovi ingressi di questa nuova edizione del GF Vip c’è anche Luca Onestini, attualmente in isolamento poiché risultato positivo al Covid-19 insieme ad altri concorrenti. Nelle ultime ore l’ex tronista di Uomini e Donne è tornato nel mirino del gossip insieme all’ex fidanzata Ivana Mrazova, conosciuta durante la sua prima avventura nel reality.

A tornare a parlare dell’ex coppia è stato il settimanale Chi, svelando di aver contattato Simone Riva, l’agente della modella. Nelle scorse ore, però, ad intervenire è stato proprio Riva, smentendo quanto riportato dalla rivista di Alfonso Signorini.

“Non si sono mai lasciati” – Attraverso un articolo del magazine, Gabriele Parpiglia è tornato a parlare di Luca e Ivana. Il giornalista ha contatto l’agente dell’ex gieffina, il quale ha confessato che tra i due potrebbe non essere finita realmente:

“Luca e Ivana non si sono mai lasciati “realmente” e guardandosi in faccia. Fino alla scorsa estate (ovvero pochi mesi fa, ndr) si sentivano regolarmente e credo che il loro amore non fosse finito. Per questo Ivana non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione pubblica su Luca e non lo farà nemmeno adesso. Tra i due c’è ancora dell’affetto”.

Riguardo alla possibilità di un confronto tra i due, Riva ha così svelato al settimanale: “Lo scorso anno avevo riproposto Ivana al Grande fratello Vip proprio per ricominciare, ma la cosa non è andata a buon fine. Chissà: il GfVip li ha uniti, magari li farà ritrovare. Oppure avranno l’occasione per dirsi addio, ma guardandosi negli occhi”.

LA SMENTITA – A poche ore dall’uscita dell’articolo di Chi, a intervenire su Instagram è stato proprio l’agente di Ivana. Attraverso una sua IG Story, Simone Riva ha smentito quanto riportato dal magazine di Alfonso Signorini: “Devo informarvi che non ho mai rilasciato l’intervista firmata da Gabriele Parpiglia uscita oggi su @chimagazineit. Confido che tali dichiarazioni non vengano utilizzate in altri programmi per evitare spiacevoli conseguenze”.