Luca Onestini, nuovamente su Soleil Sorge: “Quello che è successo a me, non è successo a nessun altro in tv”

Non è passato un giorno dal suo ingresso al GF Vip che Luca Onestini è nuovamente finito al centro dell’attenzione dei social. Conclusa la puntata andata in onda ieri in prima serata, il ragazzo è tornato a parlare di Soleil Sorge, sua ex fidanzata ed ex concorrente della scorsa edizione del reality.

“Non è successo a nessun altro in tv” – Come è già noto per i fan del programma, Onestini ha già preso parte al GF Vip. Nel dettaglio è stato uno dei concorrenti della seconda edizione del reality che ha visto come vincitore Daniele Bossari. Arrivato secondo classificato, da quell’avventura Luca ha trovato un nuovo amico, Raffaello Tonon, e un nuovo amore, Ivana Mrazova.

Nonostante la storia con Ivana sia giunta al capolinea da tempo, Luca ha speso delle bellissime parole per la modella. Stessa cosa, però, non si può dire per Soleil. I due, infatti, si sono conosciuti a Uomini e Donne, decidendo poi di viversi il loro amore lontano dalle telecamere del dating-show.

Una volta entrato nella casa più spiato d’Italia per la prima volta, però, Luca ha avuto una brutta sorpresa: una lettera della Sorge in cui gli annunciava la fine della loro relazione. Chiusa la storia con l’ex tronista, la ragazza ha poi intrapreso una love-story con Marco Cartasegna. Come riportato da Biccy.it, questa notte Luca Onestini è tornato a parlare proprio della sua rottura in diretta con la conduttrice del GF Vip Party:

“Se ero fidanzato o single quando sono entrato la prima volta? Non ero single, ma lascia perdere che è meglio. Quello che è successo a me è successo solo a me fidati e a nessun altro nei GFVip. Parliamo della tua storia, che a differenza della mia di anni fa è bella“.