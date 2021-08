Luca Onestini, nuovo flirt in corso? Un dettaglio non sfugge agli utenti di Instagram

Dall’annuncio della fine della sua storia d’amore con Ivana Mrazova, Luca Onestini continua a far parlare di sé. A far discutere è lo stile di vita che da giorni ha intrapreso l’ex tronista, tra cui spunta qualche presunto flirt.

A segnalare un dettaglio che non è affatto sfuggito al popolo di Instagram è Deianira Marzano, nota sui social per i suoi tanti gossip. L’opinionista, infatti, ha riportato nelle sue IG Stories un particolare riguardante proprio Onestini.

FLIRT IN CORSO – Dopo l’annuncio della fine della sua relazione con Ivana, Luca è finito spesso al centro del gossip. Solo qualche giorno fa si era vociferato di una presunta serata passata insieme a Marialaura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio. Il rumors è stato subito smentito da Onestini, approfittando dell’occasione per parlare della fine della sua storia con la modella.

Sebbene Onestini abbia smentito ogni tipo di flirt, ai suoi follower non è affatto sfuggito un dettaglio. Da come mostrato anche dalle IG Stories di Deianira Marzano, l’ex tronista la scorsa sera era in dolce compagnia.

L’opinionista ha mostrato la coincidenza tra le IG Stories di Luca e quelle di una misteriosa ragazza di nome Caterina. Nelle storie di entrambi sono spuntati degli scatti che mostrano lo stesso soggetto: stessa luna e lo stesso panorama. Da quanto emerge, quindi, i due ragazzi erano nello stesso posto, nello stesso momento. In molti, quindi, hanno iniziato a pensare che Luca Onestini abbia iniziato una nuova frequentazione. Sarà realmente così?